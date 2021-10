Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist der zweithöchste in Niedersachsen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Nach dem großen Sprung am Vortag ist der Inzidenzwert in Delmenhorst am Mittwoch weiter gestiegen. Es ist nach Angaben des RKI aktuell der zweithöchste Wert in Niedersachsen.

Sieben neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut (RKI) an diesem Mittwoch für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert in der Stadt steigt damit weiter auf 94,2 (Vortag: 90,3) – das ist der zweithöchste Wert in Niedersachsen nach de