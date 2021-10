Messerattacke in Delmenhorst: Mutmaßlicher Täter soll Gehilfen gehabt haben

Bei dem tödlichen Übergriff vom Sonntag soll ein weiterer Mann involviert gewesen sein.

Günther Richter

Delmenhorst. Bei dem tödlichen Messerangriff am Sonntagabend in Delmenhorst soll der mutmaßliche Täter nicht alleine gehandelt haben. Die Polizei hat unterdessen eine Mordkommission eingerichtet.

Der mutmaßliche Verantwortliche der tödlichen Messerattacke vom Sonntagabend in Delmenhorst hatte offenbar einen Gehilfen. Wie Polizei am Dienstag mitteilte, ist der 34-jährige Tatverdächtige noch am Montag dem Haftrichter vorgefü