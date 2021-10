Inzidenzwert in Delmenhorst steigt wieder sprunghaft an

Der Inzidenzwert ist in Delmenhorst um über 20 Zähler angestiegen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst hat an diesem Dienstag einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. 33 Neuinfektionen wurden gemeldet.

33 Neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut (RKI) an diesem Dienstag für Delmenhorst gemeldet, so viele wie seit dem 6. September nicht mehr. Der Inzidenzwert für Delmenhorst steigt damit nach drei Tagen in Folge ohne gemeldete Neuinf