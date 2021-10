Wer in das Kondolenzbuch schreibt, hat Jürgen Thölke noch einmal auf einem Foto vor sich.

Yannik Jessen

Delmenhorst. Der frühere Delmenhorster Oberbürgermeister Jürgen Thölke ist vor wenigen Tagen verstorben. Jetzt können die Delmenhorster Abschied nehmen.

Die ersten Delmenhorster haben am Montag von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, zum Tode des früheren Oberbürgermeisters Jürgen Thölke ein paar ihrer Gedenken an ihn oder tröstende Worten an die Hinterbliebenen in ein Kondolenzbuch zu schre