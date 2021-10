Der Tatort an der Mühlenstraße, an dem sich die tödlichen Messerstiche ereigneten, wurde weiträumig abgesperrt.

Aktuellfoto

Delmenhorst. In der Delmenhorster Innenstadt hat es am Sonntagabend zwei Messerattacken gegeben. Ein Mann wurde getötet, eine Frau lebensgefährlich verletzt.

Großeinsatz für Polizei und Rettungskräfte am Sonntagabend zur "Tatort"-Zeit in der Delmenhorster Innenstadt. Nach ersten Informationen vom Einsatzort hat sich gegen 20.30 Uhr ein Tötungsdelikt in einer Sportsbar an der Mühlenstraße gegenüb