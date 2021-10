Messerstecherei in Delmenhorst – Zeugen berichten von einem Toten

Sofort waren viele Einsatzkräfte vor Ort an der Mühlenstraße

Nordwestmedia-TV

Delmenhorst. In der Delmenhorster Innenstadt hat offenbar am Abend ein Mann einen anderen Mann und anschließend eine Frau niedergestochen. Eines der Opfer soll gestorben sein. Die Polizei ist im Einsatz.

In einer Sportsbar an der Mühlenstraße soll sich nach ersten Berichten die Tat abgespielt haben. Ein Mann soll einen anderen Mann niedergestochen haben. Notärzte sollen nur noch den Tod des Opfers festgestellt haben.Weitere Tat an der Grüne