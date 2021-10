Mevlana-Gemeinde in Delmenhorst lädt in die Moschee ein

Der Innenraum der Mevlana-Moschee

Mevlana (Archiv)

Delmenhorst. Wie Moscheen gestern und heute sich unterscheiden, darüber kann man sich am Sonntag in Delmenhorst in der Mevlana-Gemeinde informieren. Dann ist dort Tag der offenen Moschee.

Zum mittlerweile 25. Mal wird in Deutschland der „Tag der offenen Moschee“ (TOM) gefeiert. Auch die muslimische Mevlana Gemeinde Delmenhorst feiert mit und lädt am Sonntag alle Interessierten ein, dabei zu sein. Besonderer Blick auf die Men