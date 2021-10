Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist nach einem deutlichem Anstieg am Donnerstag nun am Freitag wieder gefallen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Nach dem sprunghaften Anstieg am Donnerstag ist der Inzidenzwert in Delmenhorst wieder leicht gefallen. Der Wert liegt aber noch deutlich über denen der angrenzenden Landkreise.

Zehn neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag für Delmenhorst gemeldet. Das sind genau so viele wie am vergangenen Freitag. Der Inzidenzwert ist dennoch von 72,3 auf 71,0 gesunken. Das liegt daran, dass das RKI gelege