Ist die Stedinger Straße in Delmenhorst ein Unfallschwerpunkt?

Nicht zum ersten Mal hat es in diesem Bereich der Stedinger Straße in Delmenhorst gescheppert.

Nonstopnews

Delmenhorst. Auf der Stedinger Straße in Delmenhorst gibt es immer wieder schwere Autounfälle. Handelt es sich bei diesem Straßenabschnitt um einen Unfallschwerpunkt? Die Polizei hat dazu eine klare Meinung.

Gekracht hat es in der Nacht zu Donnerstag an der Stedinger Straße in Höhe der Kaufland-Filiale: Ein Auto ist mit einer Straßenlaterne kollidiert, dabei wurden insgesamt drei Personen verletzt, zwei davon schwer.In der Vergangenheit st