Nach dem Abriss des Hotels am Stadtpark ist die Hotelwiese seit 2009 blank – nun könnte eine mobile Bühne dort entstehen. (Archivfoto)

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Eine mobile Bühne auf der Hotelwiese soll das kulturelle Leben in der Stadt beflügeln. Der Beschluss des Kulturausschusses soll offenbar auch einige Angstvorstellungen verhindern.

Die Hotelwiese in Delmenhorst soll eine mobile Veranstaltungsbühne bekommen und als Veranstaltungsort erhalten bleiben. Das ist ein Beschluss, den der Kulturausschuss am Dienstag mit knapper Mehrheit gefasst hat und nun vom Rat be