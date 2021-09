In Delmenhorst steigt im Oktober ein Streetfood-Festival. (Symbolfoto)

Thomas Keuter

Delmenhorst. Das Streedfood-Festival "Streetfood on Tour" kommt im Oktober 2021 nach Delmenhorst. Die Stände werden in der Innenstadt aufgebaut.

Die erste Großveranstaltung in der Innenstadt seit dem Beginn der Corona-Pandemie steht kurz bevor. Das Streedfood-Festival "Streetfood on Tour" macht Halt in der Delmenhorster Innenstadt. Die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft