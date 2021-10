Rolf Wenzel und seine Frau Kunigunda haben kürzlich vor fast 24 Jahren abgeschickte Urlaubsfotos von einem befreundeten Paar erhalten.

Ruben Schiefke-Gloystein

Delmenhorst . Noch mit D-Mark frankiert: Ein Delmenhorster Ehepaar hat kürzlich nach fast 24 Jahren überraschenderweise einen verschwunden geglaubten Brief erhalten.

Der Delmenhorster Rolf Wenzel und seine Frau Kunigunda lernten 1997 in Ägypten ein Paar aus Bochum kennen. Per Brief wollten sie Fotos aus dem Urlaub austauschen. Nun kam dieser Brief nach fast 24 Jahren in Delmenhorst an. Warum der Brief s