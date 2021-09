Pläne für Weihnachtsmarkt: Wenn alle es wollen, dann geht das

So sah es bei der Eröffnung des bislang letzten Weihnachtsmarktes 2019 aus.

Christopher Bredow

Delmenhorst. In Delmenhorst gibt es in diesem Jahr die Aussicht auf einen Weihnachtsmarkt. Und ist gut so. Ein Kommentar.

Im vergangenen Jahr machte die Pandemie dem Weihnachtsmarkt in Delmenhorst den Garaus, das sollte nicht noch einmal passieren. Inzwischen sind viel von uns geimpft, die 3G- oder auch 2G-Regel weist den Weg – und dazu muss sich eine gewisse