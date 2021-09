Notruf in Delmenhorst und Oldenburger Land funktioniert wieder

Im Netz der Telekom gibt es Störungen, auch die Notrufnummern 110 und 112 sind teilweise nicht erreichbar. (Symbolfoto)

Julian Stratenschulte/dpa

Delmenhorst. Im Netz der Telekom waren am Mittwoch massive Störungen aufgetreten. Dadurch waren kurzzeitig in Delmenhorst und dem Oldenburger Land auch die Notrufe nicht erreichbar.

Die Entwarnung folgte am Nachmittag, sämtliche Probleme sind beseitigt. Zuvor hatte es in einigen Regionen Deutschlands massive Störungen im Netz der deutschen Telekom gegeben. Dadurch waren mitunter auch aus dem Mobilfunknetz heraus die No