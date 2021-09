Bau neuer Kitas: Es geht nicht nur ums Tempo

Große Teile der Politik in Delmenhorst wünschen sich mehr Tempo beim Errichten neuer Kinderbetreuungseinrichtungen.

Thomas Breuer

Delmenhorst. Die Delmenhorster Politik will den Bau neuer Kitas in Delmenhorst beschleunigen. Doch dabei kommt es nicht nur aufs Tempo an. Ein Kommentar.

Der Spagat zwischen Berufsleben und Familie ist kein Selbstläufer. Das wissen alle, die Kinder groß ziehen und parallel den Job im Blick behalten möchten oder müssen. Wenn dann die Sorge dazu kommt, für den Nachwuchs womöglich keinen Krip