Der Inzidenzwert in Delmenhorst steigt laut RKI wieder.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. In Niedersachsen sinken die Inzidenzwerte weiter. In Delmenhorst steht dagegen laut RKI am Dienstag ein leichtes Plus.

17 neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag für Delmenhorst gemeldet. Das sind vier mehr als in der vergangenen Woche. Der Inzidenzwert für die Stadt steigt damit leicht von 51,6 auf 56,8. In den vergangenen Wochen w