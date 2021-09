Keine Corona-Neuinfektionen in Delmenhorst: Das hat das RKI am Sonntag vermeldet.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Delmenhorster Inzidenzwert verharrt stabil knapp über der 50er-Marke. Am Sonntag hat das Robert-Koch-Institut (RKI) keine Neuinfektion mit dem Coronavirus im Stadtgebiet vermeldet.

Die Inzidenz für die Delme-Stadt bleibt damit am Sonntag bei dem Wert stehen, auf den sie am Samstag gefallen war: 51,6. Die Tendenz ist seit Tagen sinkend, nur am Freitag gab es einen Ausreißer nach oben, mit zehn Neuinfektionen und einem