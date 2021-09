So wurde ein Provisorium zur Dauerlösung für den Kulturbetrieb

Das Kleine Haus in den 1960er Jahren: Mehrere An- und Umbauten haben das äußere Antlitz der Kulturstätte bis heute deutlich verändert.

Anneliese Schulte Strathaus

Delmenhorst. Das Kleine Haus ist aus dem Delmenhorster Kulturleben nicht wegzudenken. Bei der Einweihung vor 60 Jahren war die Schulaula noch als Provisorium für den Theaterbetrieb gedacht.

Das Fitgerhaus am Marktplatz ist nach der Zerstörung des Schützenhofes im Zweiten Weltkrieg zum kulturellen Mittelpunkt in Delmenhorst avanciert. Das kulturbeflissene Publikum erfreute sich dort nicht nur an Theatergastspielen de