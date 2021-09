Leicht sinkende Tendenz: Der Inzidenzwert zeigt für Delmenhorst eine leichte Verringerung der Corona-Neuinfektionen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Für Delmenhorst hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstag zwei Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit sinkt der für die Stadt berechnete Inzidenzwert auf 51,6.

Nach dem Ausreißer am Freitag setzt sich die seit Tagen sinkende Tendenz des Inzidenzwerts für die Stadt Delmenhorst am Samstag weiter fort. Mit den zwei neuen Corona-Fälle sind es nun insgesamt 40 Neuinfektionen, die in den vergangenen sie