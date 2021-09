Bahnübergang in Deichhorst für Bauarbeiten zweimal voll gesperrt

Die Bauarbeiten am Bahnübergang Dwoberger Straße werden noch bis Anfang Oktober andauern. Demnächst sind zwei Vollsperrungen geplant.

Svana Kühn

Delmenhorst. Der Bahnübergang an der Dwoberger Straße in Delmenhorst wird in den kommenden zwei Wochen zweimal voll gesperrt.

Der Grund sind Asphaltarbeiten. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, ist der Weg über die Gleise von Dienstag, 28. September, 7 Uhr, bis Mittwoch, 29. Sepbember, 18 Uhr, sowie voraussichtlich am Mittwoch, 6. Oktober, von 8 Uhr bis 18 Uhr, für de