Das Delmenhorster Rathaus bekommt eine neue Chefin.

Archivfoto: Marco Julius

Delmenhorst. An diesem Sonntag findet in Delmenhorst nicht nur die Bundestagswahl statt, sondern auch die Stichwahl zum Amt des Oberbürgermeisters. Doch welche Aufgaben hat dieser eigentlich?

Bei der Stichwahl an diesem Wochenende wird sich entscheiden, ob Petra Gerlach oder Funda Gür das Amt von Stadtoberhaupt Axel Jahnz übernehmen wird. Doch welchen Tätigkeiten geht so ein Oberbürgermeister in seinem Berufsalltag nac