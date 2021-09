Bahn frei für neuen Supermarkt in Delmenhorst-Düsternort

Der alte Fehner-Markt an der Cramerstraße wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Dahinter entsteht ein Neubaugebiet.

Michael Korn

Delmenhorst. Grünes Licht für einen neuen Supermarkt an der Cramerstraße in Delmenhorst gab es jetzt im Stadtrat. Wo vorher Edeka Fehner stand, soll es bald eine noch größere Verkaufsfläche geben.

Nachdem bereits der Planungsausschuss für die Ansiedlung eines neuen Supermarktes am Ort des ehemaligen Edeka Fehner an der Cramerstraße in Düsternort seine Zustimmung gegeben hatte, hat der Stadtrat nun einen Knopf dran gemacht: Eine