Das Delmenhorster Impfzentrum schließt. (Archivfoto)

Eyke Swarovsky

Delmenhorst. Das Corona-Impfzentrum Delmenhorst in der Sporthalle Am Wehrhahn schließt an Samstag, 25. September, seine Türen. Anschließend geht die Impfkampagne in eine neue Phase.

Nasch der Schließung sollen vor allem Hausärzte gegen das Coronavirus impfen und mobile Teams sogenannte Auffrischungen übernehmen, um die Impfquote weiter hochzutreiben.Jahnz lobt EngagementOberbürgermeister Axel Jahnz wird am Samstagnachm