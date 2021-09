Petra Gerlach oder Funda Gür? Eine der beiden Frauen wird am 26. September bei der Stichwahl in Delmenhorst Geschichte schreiben und die erste Oberbürgermeisterin der Stadt werden.

Svana Kühn

Delmenhorst. Bei den Oberbürgermeisterwahlen am 12. September 2021 in Delmenhorst stand nach dem ersten Wahlgang kein Sieger fest. Am Sonntag, 26. September, finden daher Stichwahlen statt. Hier finden Sie am Wahlabend die aktuellen Ergebnisse.

Wer wird die erste Oberbürgermeisterin von Delmenhorst? Petra Gerlach (CDU) oder Funda Gür (SPD)? Im Liveticker auf www.dk-online.de und in unserer News-App halten wir Sie am Wahlabend auf dem Laufenden, tragen Stimmen der Kandidatinne