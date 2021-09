Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist laut RKI stabil geblieben. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat am Donnerstag einen stabilen Inzidenzwert für Delmenhorst gemeldet. Niedersachsenweit ist die Tendenz weiter leicht rückläufig.

Trotz zehn neuer Corona-Fälle in Delmenhorst ist der Inzidenzwert am Donnerstag mit 51,6 auf dem Niveau von Mittwoch geblieben. Auch am Donnerstag vergangener Woche hatte es zehn Fälle gegeben. Insgesamt hat das Robert-Koch-Institut (RKI) i