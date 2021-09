Landgericht spricht Urteil wegen Drogenverkäufen in Delmenhorst

Erstmal entlassen: Nach langer U-Haft darf der Verurteilte bis zum offiziellen Haftantritt nach Hause.

Arne Dedert

Oldenburg. Der mit einem Messer bewaffnete Angeklagte war nach einer Kontrolle zunächst vor der Polizei geflüchtet. Am Mittwoch wurde er zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.

Das Landgericht Oldenburg hat am zweiten Prozesstag ein Verfahren wegen bewaffneten Drogenhandels beendet und den geständigen 26-jährigen Bremer zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte war am 5. Februar in Delmenhorst