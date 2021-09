Abwärtstrend bei Corona-Infektionen in Delmenhorst setzt sich fort

Der Inzidenzwert in Delmenhorst sinkt weiter. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat am Mittwoch acht neue Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert kratzt an der Marke von 50.

Der Inzidenzwert in Delmenhorst hat den tiefsten Stand seit gut einem Monat erreicht. Das RKI hat am Mittwoch einen Inzidenzwert von 51,6 für Delmenhorst gemeldet. Das letzte Mal lag der Inzidenzwert am 23. August niedriger. Zwischenzeitlic