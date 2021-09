Skateboard, Schulhund und Co.: AG-Angebot an der OS Süd gestartet

Sascha Richwin (Mitte) von der Skatewerkstatt Delmenhorst führt die Schüler am ersten Termin der Skateboard-AG an der Oberschule Süd in die Grundlagen des Skateboardens ein.

Ruben Schiefke-Gloystein

Delmenhorst. Am 21. September startete das neue AG-Angebot der Oberschule Süd in Delmenhorst. Je nach Jahrgang konnten die Schüler aus verschiedenen Angeboten wählen.

Mit dem Start des AG-Angebots der Oberschüle Süd in Delmenhorst am 21. September können Schüler nach der Schule wieder freiwillig an zahlreichen sportlichen und kreativen Angeboten teilnehmen. Im Vorjahr war es der Oberschule Süd