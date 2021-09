Delmenhorster Rat startet mit Votum zu Baugebiet an Cramerstraße

Zuhause am Rechner oder in der Markthalle können Interessierte die erste Ratssitzung nach der Sommerpause miterleben. (Archivfoto)

Eyke Swarovsky

Delmenhorst. Mit einer vergleichsweise schlanken Tagesordnung geht der Rat der Stadt Delmenhorst am Mittwoch, 22. September, ab 17 Uhr in der Markthalle in seine erste Sitzung nach der Sommerpause.

Wesentliches Thema wird der Bebauungsplan, der einen neuen Supermarkt am früheren „Edeka Fehner“-Standort und dahinter ein Neubaugebiet begrenzt von Bismarckstraße, Huntestraße und Max-Planck-Viertel ermöglichen soll. Abstimmung