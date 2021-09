Der Covid-19-Impfstoff von Johnson & Johnson wird in Delmenhorst verimpft.

Bodo Schackow/dpa

Delmenhorst. In den kommenden Tagen gibt es zwei Corona-Impfaktionen für Schnellentschlossene in Delmenhorst.

Die Stadt und das Corona-Impfzentrum Delmenhorst bieten Menschen ab 18 Jahren an, sich am Freitag, 24. September, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in der Allerheiligen-Kirche an der Wildeshauser Straße 23 und am Dienstag, 28. September, in der