Bei der Fahndung nach einem unbekannten Erpresser bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

imago-images/ K. Schmitt

Delmenhorst. Die Polizei Delmenhorst fahndet nach einem unbekannten Mann. Ihm wird schwere räuberische Erpressung in zwei Fällen vorgeworfen. Sein Komplize sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Am 5. September haben die beiden Täter mit einer Schusswaffe in einer Tankstelle versucht, Geld zu erpressen. Dieselben Männer überfielen am vergangenen Montag, 13. September, einen Tierbedarfladen in Delmenhorst.Bereits einen Tag später ko