Linker will Mandat für Delmenhorster Stadtrat nicht annehmen

Richard Schmid macht den Weg frei für Isabel D’Ambrosio.

Edith Belz / Astrid Krause

Delmenhorst. Der Delmenhorster Richard Schmid könnte erstmals für Die Linke im Stadtrat mitwirken. Er will das nun aber doch nicht und nennt seine Gründe.

128 Stimmen haben Richard Schmid bei der Kommunalwahl am 12. September gereicht, um über die Liste seiner Partei, der Linken, in den neuen Stadtrat einzuziehen. Zu wenig, meint er – und kündigt in einer persönlichen Erklärung seinen V