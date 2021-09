Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus in Delmenhorst

David Ebener

Delmenhorst. Montagnacht ist in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße in Delmenhorst ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 2.30 Uhr wurde der Brand gemeldet. Nach Angaben der Polizei konnten alle Bewohner das Haus über das Treppenhaus verlassen. Mit den Löscharbeiten waren mindestens 55 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst und der Ortswehren Stad