Kein Archivbild vom Kramermarkt, sondern ein aktuelles vom letzten Tag des Delmeparks: Familien strömten am Sonntag noch einmal auf das Volksfestgelände auf den Graftwiesen.

Dirk Hamm

Dirk Hamm. xxxxxxxxxxxx

Wer mochte, konnte am Sonntag im Delmepark auf den Graftwiesen noch einmal so richtig in die lange vermisste Volksfestatmosphäre eintauchen: noch einmal einen Liebesapfel verspeisen, durch das Spiegellabyrinth irrlichtern oder sich vom "Com