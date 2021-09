Gäste aus Lublin beeindruckt von Integrationsbemühungen in Delmenhorst

Besuch aus Lublin: Vier Vertreter der Verwaltung der Partnerstadt waren kürzlich in Delmenhorst zu Gast.

Ute Winsemann

Delmenhorst. Während eines Besuchs in Delmenhorst haben sich vier Mitarbeiter der Verwaltung aus dem polnischen Lublin Eindrücke verschafft von Erfolgen und Problemen bei der Integration in der Partnerstadt.

„Ich hätte nicht gedacht, dass die muslimischen Frauen so unabhängig und so aktiv sind.“ Das ist eine der Erkenntnisse aus Delmenhorst, die Agata Zietek-Kawa mit in ihre stark katholisch geprägte Heimatstadt Lublin nimmt. Sie und drei weite