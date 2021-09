Neue Notfallseelsorger werden auch in Delmenhorst aktiv

Notfallseelsorger erfüllen eine wichtige Aufagbe.

Patrick Seeger/dpa

Delmenhorst. In einem Gottesdienst in der Oldenburger St. Lambertikirche hat Oberkirchenrätin Gudrun Mawick jetzt 17 neue Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger in ihre neue Aufgabe eingeführt.

In ihrer Einführungsansprache betonte sie, dass die Seelsorge „die Muttersprache der Kirche“ sei und sagte: „Der Dienst an den Nächsten ohne Ansehen der Person ist eine ihrer Grundlagen.“ "Die Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger leisten