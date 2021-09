Ende der 50er Jahre: Junge Rekruten werden am Delmenhorster Bahnhof in Empfang genommen. Delmenhorst ist seit 1956 Standort der Bundeswehr.

Hermann Weizsäcker

Delmenhorst. Vor 65 Jahren zogen die ersten Soldaten der jungen Bundeswehr in die Kasernenblocks in Adelheide ein. Dort war einige Jahre ein christliches Jugenddorf untergebracht.

Mehr als elf Jahre waren seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vergangen, als in Delmenhorst wieder junge Menschen in Uniform in die Kaserne einzogen. Nicht jedem war dies damals angesichts der noch frischen Erinnerungen an die Nazizeit geh