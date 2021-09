Suchten den Schnack (von rechts): Ministerpräsident Stephan Weil, Oberbürgermeisterkandidatin Funda Gür sowie die Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag, die am 26. September erneut zur Wahl steht.

Marco Julius

Delmenhorst. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist am Samstag in die Stadt gekommen, um seine Parteigenossin Funda Gür bei ihrem Wahlkampf um das Oberbürgermeisterinnenamt zu unterstützen. Gür tritt am Sonntag, 26. September, in der Stichwahl gegen Petra Gerlach (CDU) an.

Am Sonntag, 26. September, zählt es. Dann steht die Stichwahl in Delmenhorst an. Die Bürger haben das Wort: Wer soll Oberbürgermeisterin in Delmenhorst werden? Funda Gür (SPD) oder Petra Gerlach (CDU)? Und dann ist ja parallel noch eine wei