Maxe-Schüler setzen Zeichen für Toleranz in Delmenhorst

Marietta, Sonsee und Eske haben am Siebdruck-Workshop mit Künstlerin Julia Vogel teilgenommen und hatten dabei viel Spaß.

Ruben Schiefke-Gloystein

Delmenhorst. Beim Jugendkongress „Speak Up! Für Vielfalt und Toleranz“ am 16. September haben Schüler des Max-Planck-Gymnasiums an verschiedenen Workshops teilgenommen und die Ergebnisse anschließend ihren Mitschülern präsentiert.

Je nach persönlichem Interesse konnten sich die Schüler zu den verschiedenen Workshops anmelden. „Wir haben uns bemüht möglichst viele Wünsche auch zu erfüllen. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen“, freut sich Studienrat und Koordinato