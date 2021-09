Zerfurcht, löchrig, notdürftig geflickt: Dieser Radweg im Delmenhorster Norden ist eine Zumutung für Radfahrer.

Mirja Kuschkowitz

Delmenhorst. Viele Radfahrer in Delmenhorst sind sich einig: Im Stadtnorden gibt es den schlimmsten, weil marodesten Radweg. Jetzt wird er endlich repariert.

Der zerfurchte, löchrige und uneben geflickte Radweg an der Landesstraße 875 im Delmenhorster Stadtnorden wird laut einer Mitteilung voraussichtlich von Montag, 20. September, an auf einer Länge von 2,3 Kilometern in zwei Abschnitten sanier