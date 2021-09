Delmenhorst muss für Radfahrer kräftiger in die Pedale treten

„Schlimmer noch ist es, wenn die Stadt bei Straßensanierungen nicht einmal den Radverkehr mitdenkt.“ (Symbolfoto)

David Ebener/dpa

Delmenhorst. Der überfällige Sanierungsstart am Radweg der Stedinger Landstraße in Delmenhorst lenkt den Blick auf die Situation für Radfahrer in der Stadt allgemein. Ein Kommentar von dk-Redaktionsleiter Michael Korn.

In Delmenhorst aufs Rad zu steigen, ist an vielen Straßen wahrlich keine Freude. Dabei will die Stadt doch nicht nur fahrradfreundlich sein, sondern obendrein auch noch Klimamusterstadt. Nur dafür braucht es eine Mobilitätsstrateg