Delmenhorster Inzidenzwert in einer Woche mehr als halbiert

Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist laut RKI innerhalb einer Woche extrem gesunken. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst befindet sich laut RKI weiter auf Talfahrt. Nach Wochen auf einer der Spitzenpositionen ist die Stadt jetzt nur noch Durchschnitt in Niedersachsen.

Noch vor einer Woche lag der Inzidenzwert in Delmenhorst bei 151. Das war einer der Spitzenwerte in Niedersachsen. Seitdem hat das RKI nur noch am Dienstag mehr als zehn neue Corona-Fälle für Delmenhorst registriert. Die Folge: Der Inzidenz