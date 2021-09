Das passiert bis 2026 an der Syker Straße in Delmenhorst

Wir zeigen in einer animierten Karte, was sich bei der Sanierung der Syker Straße in Delmenhorst alles ändert.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Mit der Sanierung der Syker Straße ist in Delmenhorst das größte Straßenbauprojekt seit vielen Jahren gestartet. Wir zeigen, was in den kommenden Jahren passiert.

Rund fünf Jahre wird an der Strecke zwischen B75 und Hoyersgraben gearbeitet. Für die Anwohner und Autofahrer bedeutet das nicht nur Sperrungen und Unannehmlichkeiten während der Bauphase. Nach dem Abschluss der Sanierung wird sich das Stra