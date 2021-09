Stephan Weil kommt für den Wahlkampf nach Delmenhorst.

Moritz Frankenberg/dpa

Delmenhorst. Der Ministerpräsident Stephan Weil wird am Samstag nach Delmenhorst kommen. Dort will er der SPD-Oberbürgermeisterkandidatin Rückenwind im Wahlkampf liefern.

Der Niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil kommt am morgigen Samstag nach Delmenhorst. Der Zeitplan siegt vor, dass er um 12.30 Uhr am Stadtwall in Höhe des Kiosks eintrifft.Rundgang mit RosenBis 13 Uhr soll er dann mit SPD-Oberbür