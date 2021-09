Ausreichend großer Sitzungssaal: 16 Beschuldigte sollten sich im Ersatz-Gerichtssaal im Commedia-Veranstaltungszentrum wegen Verstößen gegen Corona-Regeln verantworten.

Ole Rosenbohm

Delmenhorst. Rund 20 Personen hatten sich vergangenen November trotz Versammlungsverbots zu Gesprächen und Meditation getroffen. Jetzt müssen sie jeweils 300 Euro zahlen.

So richtig wusste Amtsrichter Holger Jurisch nicht, was ihn erwarten würde: Waren die 16 wegen Nichteinhaltung von Corona-Maßnahmen beschuldigten Personen der Verschwörungstheoretiker-Szene zuzuordnen, den Reichsbürgern gar? Nun, ganz so wi