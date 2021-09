Kathrin Seidel rückte das Bürgerforum im Stadtrat laut vieler Beobachter stark in Richtung AfD (im Hintergrund Stefan Kappe und Holger Lüders).

Kai Hasse

Delmenhorst. Bürgerforums-Sprecher Michael Effenberg will nicht mehr mit der umstrittenen Ratsfrau Kathrin Seidel zusammenarbeiten. Das hat er nun bekanntgegeben.

Solange die nun aus dem Stadtrat ausscheidende Ratsfrau Kathrin Seidel noch in der politischen Vereinigung Bürgerforum tätig ist, will der Sprecher des Forums, Michael Effenberg, sein Amt ruhen lassen. Das hat er nun in Verbindung mit einer