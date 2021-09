Sabine Lueg geht nach 20 Jahren als Pastorin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Delmenhorst in den Ruhestand.

Ruben Schiefke-Gloystein

Delmenhorst. Mit ihrem letzten Gottesdienst in der Stadtkirche Delmenhorst nimmt Sabine Lueg am 19. September Abschied als Pastorin und geht in den Ruhestand. Im nächsten Lebensabschnitt will sie hoch hinaus.

Pastorin Sabine Lueg schreibt gerade ihre Abschiedspredigt. Diese wird am 19. September in der Stadtkirche zu hören sein. Dann nämlich leitet Lueg ihren letzten Gottesdienst, bevor sie in den Ruhestand geht. "Da blickt man natürlich noch ma