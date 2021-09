Der alte Fehner-Markt an der Cramerstraße wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Dahinter entsteht ein Neubaugebiet.

Michael Korn

Delmenhorst. Delmenhorst bekommt ein neues Wohnquartier in zentrale Lage und mit einem direkt angebundenen Verbrauchmarkt. Dafür gab der Planungsausschuss jetzt grünes Licht.

In etwas mehr als einem Jahr soll der neue Verbrauchermarkt an der Cramerstraße in Delmenhorst am ehemaligen „Fehner“-Standort eröffnen. An die neue Einkaufsadresse anschließen wird sich ein Neubaugebiet in attraktiver, rückwärtig