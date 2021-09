Nächste Sonderimpfaktion in Delmenhorst

Der Covid-19-Impfstoff von Johnson & Johnson wird in Delmenhorst verimpft.

Bodo Schackow/dpa

Delmenhorst. Corona-Impfaktion für Kurzentschlossene: Die Stadt Delmenhorst und das Corona-Impfzentrum bieten Menschen ab 18 Jahren an, sich am Freitag, 17. September, von 14 bis 18 Uhr ohne Anmeldung in der St. Christophorus-Kirche impfen zu lassen.

Für die Aktion am Brendelweg steht Impfstoff von Johnson & Johnson zur Verfügung. Von diesem Vakzin ist nur eine Dosis nötig; wer sich damit impfen lässt, hat also bereits nach einer Spritze den maximalen Schutz gegen eine Covid-19-Erkr