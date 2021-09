Täter überfallen Geschäft in Delmenhorst mit Schusswaffe

Unbekannte Täter haben am Montag ein Geschäft an der Goethestraße in Delmenhorst überfallen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst . Bei einem Überfall am Montag in Delmenhorst haben zwei bewaffnete Täter Bargeld aus einem Geschäft an der Goethestraße gestohlen.

Am Montag haben zwei bislang unbekannte männliche Täter kurz vor 19 Uhr ein Geschäft an der Goethestraße betreten. Laut einer Mitteilung der Polizei forderten die Täter mit vorgehaltener Schusswaffe eine 35-jährige Angestellte auf